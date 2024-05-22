Госдума разрешила продавать алкоголь на летних верандах

Предположительно, закон начнет действовать с начала лета

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. По словам председателя комитета по экономической политике Дениса Кравченко, это позволит сделать отдых россиян более комфортным.

По словам депутата, за последние годы в Госдуму поступило много обращений рестораторов по поводу запрета алкогольной продукции в летних залах. Эта проблема особенно остра для южных регионов — Крыма и Кубани, где посетители, сталкивающиеся с запретами, начинают возмущаться и скандалить.

Также Денис Кравченко отметил, что данный законопроект не должен повлиять на ухудшение поведения посетителей веранд.

«В некоторых субъектах уже разрешена продажа алкоголя на летних верандах, в частности в Москве, и опыт показывает беспочвенность переживаний критиков законопроекта. В целом культура употребления алкогольных напитков в России растет, поэтому мы как законодатели и можем, и должны идти навстречу бизнесу сегодня в этом вопросе», — рассказал Денис Кравченко.

Инициатива Госдумы должна закрыть пробел в законодательстве, при котором многие рестораны делают вид, что не знают о законе, и все равно продают алкоголь в летниках.