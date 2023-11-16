Госдума проголосовала за запрет мобильников на уроках

Законопроект прошел первое чтение

Изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании». Госдума приняла поправки в первом чтении. По ним школьники не смогут пользоваться мобильными телефонами на уроках. Новые правила будут едиными для всех учебных заведений.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ввести запрет на мобильные телефоны давно просят родители и учителя. Это позволит повысить дисциплину на уроках, дети не будут отвлекаться на смартфоны, говорится на сайте Госдумы.

«Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Депутаты приводят аргументы, что с каждым годом концентрация внимания у школьников падает. Ребенок не может концентрировать внимание больше 10-15 минут.

Согласно поправкам, пользоваться телефонами нельзя будет на всех уроках, кроме информатики. Исключением станут также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся. Про изъятие телефонов никто не говорит. Отмечается, что школьники смогут пользоваться мобильниками на переменах.