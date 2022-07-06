Госдума приняла закон о регистрации детей-сирот без жилья по адресу муниципальных властей

Председатель парламента Вячеслав Володин назвал новшество главным законопроектом весенней сессии

6 июля на заключительном пленарном заседании весенней сессии депутаты Госдумы единогласно приняли закон об упрощенной процедуре регистрации для детей-сирот, не получивших положенного жилья по достижении 18 лет. Об этом Первому областному информагентству сообщила депутат от Челябинской области Яна Лантратова.



Главное новшество — право совершеннолетнего, но не получившего еще жилье сироты зарегистрироваться в том муниципалитете, где он воспитывался в детском доме, по адресу местной администрации. Это решает вопрос, например, с «правовым вакуумом», в который попадает человек без прописки: он не может устроиться на работу официально, оформить пособия и другую социальную помощь.

«Мы только что приняли в третьем чтении закон о регистрации сирот. Единогласно! Считаю его нашим челябинским законом. Володин (председатель ГД Вячеслав Володин. — Прим. ред.) назвал это главным законопроектом весенней сессии», — рассказала Яна Лантратова корреспонденту ИА «Первое областное».

Напомним, новый законопроект касается 219 тысяч детей-сирот по всей России, которые имеют право на получение бесплатного жилья после достижения совершеннолетия. На сегодня в РФ более восьми тысяч сирот уже достигли 23 лет, но до сих пор нигде не зарегистрированы.