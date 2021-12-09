Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Теперь стражи порядка смогут проникать в жилые помещения при необходимости

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Правоохранители смогут проникать в жилые помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять целые строения и территории. Представляться задержанному стражи порядка имеют право после пресечения преступления.

Закон «О полиции» дополняется статьей 15.1 «Вскрытие транспортного средства». Для спасения жизни людей, при угрозе теракта полицейский может вскрыть авто и проникнуть в него.

Также проект закона предполагал освобождение полицейских от ответственности за действия при исполнении и разрешение на открытие огня при угрозе от преступника. Однако эти положения были отклонены.