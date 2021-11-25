Госдума приняла закон о применении спецсредств к агрессивным пассажирам самолетов

Перечень действий утвердит правительство

Депутаты Госдумы в третьем чтении поддержали законопроект о разрешении бортпроводникам принимать меры сдерживания по отношению к пассажирам, представляющим опасность.

Согласно новому закону, который вступит в силу через 180 дней, командир воздушного судна сможет дать разрешение бортпроводникам применять все необходимые меры в отношении тех, кто угрожает членам экипажа или другим пассажирам. Перечень спецсредств и разрешенных действий будет принят правительством.

Закон принят в связи с тем, что стюарды и стюардессы нередко сталкиваются с агрессивным и опасным поведением пассажиров на борту. Люди позволяют себе курить или распивать спиртное в самолете и даже позволяют себе применять физическую силу к членам экипажа.