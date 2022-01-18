Госдума приняла закон о пожизненном сроке заключения для педофилов-рецидивистов

Поправка о смертной казни для преступников отклонена

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект о пожизненном тюремном заключении для лиц, повторно совершивших сексуальное насилие в отношении детей. Информацию о принятии закона опубликовал в своем официальном телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно поправкам, изменения внесут в текст статьи 131 УК РФ, часть 5 («Изнасилование»). К пожизненному сроку будут приговорены те лица, которые ранее были судимы по аналогичной статье. Также лишатся свободы навсегда те преступники, которые впервые изнасиловали двух или более несовершеннолетних, или те, кто в совокупности с изнасилованием совершил другое тяжкое (особо тяжкое) преступление. Новый закон предполагает внесение поправок и в часть 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

До принятия закона пожизненное наказание было предусмотрено для рецидивистов, совершивших насилие над детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Теперь суровое наказание грозит преступникам, изнасиловавшим любого человека, не достигшего 18 лет.

При этом в Госдуме отклонили поправки о смертной казни для педофилов и ношении ими электронных браслетов.

Напомним, проблема нападений на детей регулярно вызывает в обществе мощный резонанс, вплоть до требований отменить для педофилов мораторий на смертную казнь. Первое областное информагентство ранее публиковало советы психолога, как обезопасить ребенка от нападения преступника.



Как сообщал наш сайт, 19 мая в Магнитогорске жертвой педофила стал 12-летний мальчик. 31-летний мужчина выследил школьника возле реки Урал и утащил под мост. После случившегося ребенок позвонил родителям, и полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Педофил заразил мальчика ВИЧ.

27 апреля в подъезде дома в Металлургическом районе Челябинска мужчина напал на 8‑летнюю девочку. Педофила, который лежал на малышке, заметила соседка. Она спугнула его, а прохожим удалось задержать нападавшего до приезда полиции. Мужчина был заключен в СИЗО, ранее он отбывал наказание за насилие в отношении детей. Позже рецидивист был найден мертвым в камере.