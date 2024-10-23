Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда увеличится почти на 17%

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России составит 22 440 рублей, что почти на 17% выше сегодняшнего МРОТ. Соответствующий закон накануне приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы.

Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, повышение МРОТ коснется порядка 4,2 миллиона россиян.

К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 тысяч рублей. Ежегодное увеличение МРОТ — одна из национальных целей развития, определенных президентом Владимиром Путиным.