Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за жестокое обращение с животными

Наказывать предлагается не только граждан, но и владельцев приютов и зоопарков

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения требований законодательства в области обращения с животными. Штрафовать предлагают как россиян, выбросивших питомца на улицу, так и владельцев приютов, передает ТАСС.

Авторы законопроекта — председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложили штрафовать за нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе за оставление их без владельца. Для граждан штраф составит до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юридических — до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животным, если нет оснований для возбуждения уголовного дела, гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юрлицам — до 100 тысяч рублей.

Владельцев приютов, которые не соблюдают требования к деятельности по обращению с животными, предлагается наказывать штрафами до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей — для юрлиц.

Наказывать рублем предлагают и тех, кто жестоко обращается с бездомными животными. Граждан предлагают штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, должностных лиц — до 15 тысяч рублей, юридических лиц — до 50 тысяч рублей.

За содержание или использование животных, запрещенных к содержанию, гражданам может грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 150 тысяч рублей.

«Нововведения создадут дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения»,— прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, штрафовать за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагают владельцев и сотрудников цирков, дельфинариев, зоопарков, зоосадов, океанариумов. Для должностных лиц штраф может составит до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Возбуждать и рассматривать дела о нарушениях смогут региональные органы ветеринарного контроля, Росприроднадзор и Россельхознадзор.