Госдума предложила выплачивать пенсионерам 13‑ю пенсию каждый год

Предполагается, что деньги выделят из бюджета России

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, который предполагает ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам, сообщают «Известия».

Размер выплаты предлагают установить на уровне получаемой пенсии на тот момент, когда переводятся деньги. Депутаты считают, что «13-я пенсия» поможет пенсионерам пополнить семейный бюджет на фоне растущей инфляции и выделить деньги на подготовку к Новому году.

Источником выплат должен стать федеральный бюджет. Но расходы бюджета при необходимости можно будет частично покрыть из средств ФНБ.