Госдума предложила приравнять торговлю суррогатным спиртным к массовым убийствам

Но к ближайшим новогодним праздникам законопроект подготовить не успеют

На рассмотрение Госдумы в 2022 году поступит законопроект об ужесточении ответственности за продажу суррогатного алкоголя. Решение о разработке принято 15 декабря на заседании недавно сформированной межфракционной группы Госдумы по защите россиян от алкогольной, табачной и наркотической угроз.



Напомним, группа под руководством вице-спикера Шолбана Кара-оола была сформирована в конце ноября. 15 декабря, на первом заседании, депутаты планировали обсудить борьбу с алкогольной угрозой в новогодние праздники. Однако за оставшееся до 1 января время принять какое-то законодательное решение парламентарии уже не успеют.

«В чем проблема новогодних праздников? У нас есть статистика по смертности. Сейчас свою лепту вносит ковид, но еще по данным 2019 года можно было правильно расставить маркеры: в Новый год мы имеем резкий скачок смертности, умирают молодые мужчины, а причина — алкоголь», — сообщил заместитель председателя группы, депутат Бийсултан Хамзаев.

По поводу занятости в праздники депутаты высказали претензии к федеральному министерству культуры и подведомственным ему учреждениям. Затем перешли к обсуждению законопроекта об ужесточении наказания за продажу контрафакта.

«За ДТП с тремя смертями виновник получает сегодня 12 и больше лет лишения свободы. Нужно приравнять виновников отравления суррогатным алкоголем к массовым убийцам. Потому по современному закону виновные, например, в смерти 34 человек в Оренбуржье получат максимум десять лет лишения свободы», — объяснил свою позицию Хамзаев.

Парламентария поддержали коллеги. Поступили предложения вписать в законопроект заодно ответственность за тяжкий «алкогольный» вред здоровью и продажу контрафактных лекарств.

«В ее правозащитной практике было 68 случаев сообщений в правоохранительные органы о преступлениях против половой неприкосновенности детей — и в большинстве случаев насильники шли на это в нетрезвом виде», — рассказала депутат от Челябинской области Яна Лантратова.

Кроме того, обсудили необходимость мониторинга производства метанола и контроля за покупками крупных партий стеклянной и пластиковой тары: стекольных заводов в России не так много, и если некий предприниматель вдруг приобретает тысячи характерной формы бутылок, а сам официально не производит соответствующую продукцию, то это должно вызвать интерес правоохранительных органов. Наконец, депутаты вспомнили о внесенном Минздравом еще восемь лет назад законопроекте о повышении возраста продажи алкоголя и некоторое время обсуждали идею запретить торговлю любыми алкогольсодержащими продуктами до достижения гражданином 21 года.

Предложений поступило множество. Руководитель группы Шолбан Кара-оол резюмировал заседание: до конца года все инициативы депутатов надо собрать в одном документе и затем оперативно подготовить законопроект к первому чтению. Следующее заседание назначено на 19 января 2022 года.