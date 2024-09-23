Госдума потребует от министров проводить слушания по проблемам

Депутаты меняют формат проведения «правительственных часов»

Депутаты Госдумы задумались о повышении качества своей работы и для этого ищут новые формы проведения заседаний. Например, «правительственные часы», на которых министры выступают с отчетами, предлагается проводить в формате слушания по проблеме. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам крайне важно рассматривать новые форматы работы Государственной думы, чтобы повысить эффективность парламента», — заявил Володин.

Среди прочего, например, предлагается изменить формат проведения «правительственных часов». Сегодня они представляют отчет министров о проделанной работе. Спикер парламента предлагает проводить слушания по насущным проблемам.

«Это формат более сложный, ответственный. Есть проблема — и мы уже обсуждаем с министерством в режиме „правительственного часа“ проведение слушаний по конкретной проблеме, беспокоящей людей», — поясняет Володин.

Кроме того, Вячеслав Володин предложил активнее использовать такие форматы, как расширенное заседание Совета ГД и выездное совещание Совета — они уже показали свою эффективность.

Между тем стало известно, что представлять Челябинскую область в Совете Федерации будет Наталья Котова.

