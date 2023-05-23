Госдума поддержала ужесточение ответственности для владельцев животных

Депутаты предложили ввести новые штрафы

В России могут установить штрафы для владельцев животных, если питомец покусал прохожих, но оснований для заведения уголовного дела не нашлось. Предлагаются и другие ужесточения. Соответствующие поправки приняли во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Депутаты одобрили введение санкций за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

В числе требований в законе есть запрет на использование животных в бизнесе, а также указано, что определенные виды собак можно выгуливать только в наморднике. Кроме того, документ определяет максимальное количество животных для содержания.

Принятые депутатами поправки вводят за несоблюдение требований к содержанию домашних животных штраф до трех тысяч рублей для физических лиц, до 15 тысяч — для должностных лиц, до 30 тысяч — для юридических лиц.

«Помимо этого за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждане должны будут выплатить до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, юрлица — до 100 тысяч», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Также депутаты коснулись ситуаций, в которых животное может покусать людей, но при этом признаков уголовного дела для хозяина не окажется. В таком случае предлагается владельца питомца штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.

«Принятие законопроекта, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами», — отметил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

Чтобы закон вступил в силу, его должны утвердить в Совете Федерации, а после документ должен подписать президент.

Как этот законопроект обсуждали челябинские депутаты — в отдельном материале «Первого областного».