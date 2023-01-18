Госдума поддержала рост акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Повышение ставок произойдет 1 марта

18 января комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал инициативу правительства РФ о росте ставок акцизов на табачные изделия. С 1 марта вырастут акцизы на жидкость для вейпов и одновременно будет отменен акциз на сами электронные устройства, сообщает пресс-служба российского парламента.



На заседании комитета по бюджету и налогам депутаты Госдумы поддержали увеличение акцизов на сигареты, папиросы, табак для нагревания, жидкости для электронных систем курения — вейпов. Согласно разработанным федеральным правительством поправкам, с 1 марта и до конца 2023 года ставка акциза на жидкость для вейпов вырастет с 18 до 20 рублей за миллилитр, в 2024 году — до 21 рубля, в 2025-м — до 22 рублей. Акциз на табак для нагревания увеличится в 2023 году до 8669 рублей за килограмм, в 2024-м превысит 9 тысяч рублей за килограмм.

Акциз на сигареты с 1 марта повысится до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, которая вычисляется исходя из максимальной розничной цены.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам проработать возможность запрета на вейпы для несовершеннолетних.