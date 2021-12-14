Комитет Госдумы одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах

И рекомендовала нижней палате парламента поддержать документ





Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом глава комитета Дмитрий Хубезов 14 декабря сообщил Interfax.ru.



«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — цитирует Interfax.ru Хубезова.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В тексте последнего прописана процедура возврата денег за билеты пассажирам без «куаров». После предварительного рассмотрения их направили в регионы для обсуждения. Эксперты могли изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

В итоге законопроект, предполагающий изменить закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 16 декабря Госдума рассмотрит в первом чтении. Согласно ему для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект снят с рассмотрения. Он предполагал, что аналогичные QR-коды понадобятся для посадки на самолеты и поезда.