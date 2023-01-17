Госдума одобрила законопроект о получении налоговых уведомлений на портале госуслуг

Отправлять документы налогоплательщики также смогут в электронной форме

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о предоставлении документов налогоплательщиками и получении налоговых уведомлений в электронной форме на портале госуслуг. Нижней палате парламента рекомендовано принять его в первом чтении, сообщает ТАСС.

Согласно документу, налогоплательщики-физлица, имеющие подтвержденную учетную запись в государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», смогут предоставлять в налоговые органы документы в электронной форме через единый личный кабинет в системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Там же предлагается получать документы и уведомления от налоговых органов.

Передавать документы, составляющие налоговую тайну, будут при наличии согласия налогоплательщика.

Реализация законопроекта позволит отказаться от дублирования налоговых уведомлений на бумагах для зарегистрированных на портале госуслуг налогоплательщиков, что приведет к значительному сокращению расходов на массовую печать и направление налоговых уведомлений.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года.