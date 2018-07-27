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/ Челябинская область вошла в число регионов с минимальными долгами перед государством

Челябинская область вошла в число регионов с минимальными долгами перед государством

Южный Урал на 15 месте рейтинга.
сегодня в 12:24
  |  Общество

Эксперты «РИА Рейтинг» представили перечень регионов по объему долговой нагрузки перед государством. В соответствии с представленными данными, по итогам первого полугодия Челябинская область вошла в топ-15 регионов. Здесь объем госдолга оценивается в 15,1 миллиардов рублей. Области удалось сократить задолженность на 3,2% и полностью избавиться от коммерческих кредитов.

Объем муниципального долга составил 347,5 миллиарда рублей, что на 1% ниже, чем в начале 2018 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2018 года составил 2,538 триллиона рублей, что на 5,4% ниже, чем полгода назад. — рассказали в «РИА Рейтинге».

Отметим, что соседние регионы находится существенно ниже в рейтинге. Свердловская область на 23 месте, Курганская область на 71 строчке рейтинга. Обойти Южный Урал удалось только Башкирии. Республика на 14 месте.

Ознакомиться с полным рейтингом, подготовленным экономистами, можно здесь.

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Комментарии

Сергей Хомяков
14:23, 27.07.2018
А кто нам даст в долг? Мы ж не Чечня, Дагестан или Татарстан. Из России не убежим. Оплатим свое и чужое.

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