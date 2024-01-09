Госавтоинспекция возбудила 23 дела за нечищеные дороги

Также подрядные организации получили более 170 предостережений

Более 170 предостережений объявила Госавтоинспекция Челябинской области за заваленные снегом улицы в новогодние каникулы. Контроль за состоянием дорог полицейские вели ежедневно, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ведомства.

Сообщается, что нарушения при содержании улиц и дорог выявлены практически по всех муниципалитетах региона.

«Подрядные организации получили 172 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения из-за ненормативного состояния дорог. Кроме того, возбуждены 23 административных дела по статье 12.34 КоАП РФ „Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений“», — рассказали в ГИБДД.

Контроль надлежащего состояния дорог со стороны Госавтоинспекции продолжается.