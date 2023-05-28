Госавтоинспекция увеличила время работы подразделений в Челябинске

Отделы открываются на час раньше

В Челябинске на час увеличили время работы подразделений Госавтоинспекции, расположенных на улицах Харлова и Университетской Набережной. Теперь межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы смогут принимать на 60 граждан больше. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«В связи с увеличившимся количеством граждан, обращающихся за получением государственных услуг по линии Госавтоинспекции, руководством управления ГИБДД Челябинской области принято решение о внесении изменения в график работы МРЭО и открытии на час раньше подразделений на улице Харлова, 20 и Университетской Набережной»,— уточнили в ведомстве.

Также челябинцам напомнили, что для получения некоторых услуг можно заранее записаться на портале «Госуслуги». А для того, чтобы прекратить регистрацию проданного автомобиля, можно совсем не являться в отдел ГИБДД: сделать это можно, подав соответствующую заявку на «Госуслугах».