Госавтоинспекция проведет проверку автобусов и маршруток в Челябинске

Неисправный транспорт эвакуируют на спецстоянку

Сегодня, 19 октября, сотрудники ГИБДД проведут масштабную проверку пассажирского транспорта в Челябинске, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Мероприятие проводится с целью профилактики ДТП по вине водителей.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени. Госавтоинспекция Челябинской области просит пассажиров обращать внимание на состояние водителя и сообщать о нарушениях по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112», — прокомментировали в УГИБДД по региону.

Сотрудники патрульно-постовых служб проверят автобусы и маршрутки на неисправности рулевого управления и тормозной системы.