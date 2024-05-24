Госавтоинспекция предупредила о затруднениях на трассе М-5 в Челябинской области

Водителей просят заранее планировать свои маршруты

В Челябинской области продолжают ремонтировать федеральную трассу М-5. Так, под Миассом движение открыто лишь на нескольких полосах, поэтому могут возникать пробки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«На 1790-м километре М-5 „Урал“ Москва — Челябинск проводятся дорожные работы. В связи с плотным потоком транспорта образуются пробки. Рекомендуем вам искать альтернативные пути объезда», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Напомним, что в Челябинской области участок трассы М-5 «Урал» с 1780-го по 1790-й километр станет четырехполосным. Время в пути из Челябинска в Миасс сократится на полчаса. Строительные работы планируют завершить в июне, запустить участок в эксплуатацию — в конце текущего года.