Госавтоинспекция Челябинска рассказала о графике работы в новогодние праздники

Получить ПТС и водительское удостоверение можно будет по отдельным дням

В предстоящие новогодние праздники многие учреждения меняют график работы. В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, как будут работать подведомственные учреждения в начале января следующего года. Получить ПТС и водительское удостоверение в эти дни все же получится.

В инспекции отметили, что в конце года в полтора раза вырастает количество обращений по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Эти услуги будут предоставляться во всех подразделениях по рабочим дням — 30 и 31 декабря, 4 и 5 января; выходные дни — с 1 по 3 января, с 6 по 8 января.

«Регистрационное подразделение, расположенное в МФЦ на Университетской Набережной, работает по графику МФЦ: выходные дни — с 31 декабря по 8 января», — пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее о новогоднем графике работы уведомили органы ЗАГС Челябинской области.