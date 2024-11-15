Госавтоинспекторы в Челябинской области за 2 часа арестовали 17 машин

Итоги совместного с приставами рейда в Коркино

Судебные приставы и госавтоинспекторы вновь вышли в совместный рейд в Челябинской области. На этот раз мероприятие с применением автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав» прошло в Коркинском муниципальном округе, сообщили в ГАИ.

За два часа проведено 17 арестов транспортных средств, четыре водителя получили требования о немедленной явке к судебному приставу-исполнителю по месту ведения исполнительных производств. Некоторые граждане предпочли расстаться с долгами на месте — общая сумма таких оплат составила 20 тысяч рублей.

«Дорожный пристав» — система распознавания автомобильных номеров позволяет идентифицировать номера транспортных средств даже в самых сложных погодных условиях.

Госавтоинспекция напоминает о возможности 50% оплаты штрафов — если сделать это в течение 20 дней со дня вынесения постановления.