Госавтоинспекторы предупредили автомобилистов об ухудшении погоды на Южном Урале

На западе региона ожидаются снег и гололедица

В Челябинской области ожидаются снег и гололедица. Об ухудшении погодных условий автомобилистов предупредили в Госавтоинспекции.

Осадки в предстоящие сутки принесет на Южный Урал западный ветер. Портиться метеоусловия начнут с горнозаводской зоны.

С учетом прогноза водителей просят быть предельно внимательными, проявлять повышенную осторожность: двигаться на пониженной скорости, соблюдать дистанцию, включать фары, в том числе противотуманные.

Пешеходам также следует перестроиться на «безаварийный» режим: переходить проезжую часть только по зебре, надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее светоотражатели.

В Госавтоинспекции напомнили, что личный состав несет службу в усиленном режиме и готов прийти на помощь в любую минуту.

«При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС — они ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения — или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02 (102)», — напоминают в ведомстве.