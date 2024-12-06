Горячую линию по лекарствам для детей с диабетом открыли в Челябинской области

Специалисты отвечают на вопросы родителей в будни

На Южном Урале открыта горячая линия по вопросам обеспечения детей с сахарным диабетом лекарствами и медицинскими изделиями, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В условиях импортозамещения у родителей возникают вопросы. Например, как происходит назначение и выписка льготных рецептов? Почему рецепты на лекарства врачи выписывают не по конкретному торговому наименованию препарата, а по международному непатентованному? И другие. Наши специалисты дадут ответ», — говорит министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

Горячая линия позволит оперативно решать проблемы и повысит доступность медицинской помощи.

Обратиться к специалистам могут жители всей Челябинской области. Задать вопрос или оставить обращение можно по телефону (351) 240-22-22 (добавочный 465) с 9:00 до 12:00 в рабочие дни.