Челябинские теплоэнергетики рассказали о причинах неожиданно включенного отопления в жару

Кто виноват, и куда обращаться за помощью

Батареи челябинцев, отключенные на время межотопительного сезона, периодически становятся горячими. Обращения с жалобами от недовольных жильцов регулярно приходят в АО «УСТЭК-Челябинск», об этом сообщает пресс-служба компании. Как оказалось, письма присылают не по адресу.

В отопительный сезон теплоснабжающая организация занимается донесением ресурса лишь до границы дома. Все дальнейшие процессы, такие как распределение тепла и его подача в квартиры, находятся в ведении управляющей компании. А наличие отопления в межотопительный период указывает на нарушения в работе внутридомового оборудования.

По мнению специалистов АО «УСТЭК-Челябинск», южноуральцам, в домах которых батареи стали горячими, стоит обращаться в УК, обслуживающую дом. Управляющая компания должна проверить внутридомовой тепловой узел и устранить неисправности.

Напомним, что отопительный сезон в этом году закончился 28 апреля. Вновь горячими трубы станут, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не будет подниматься выше 8°С

