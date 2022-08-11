Горячее питание и пожарная безопасность: Алексей Текслер поручил подготовить школы к новому учебному году

Глава региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Подготовка к новому учебному году стала главной темой заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил всем профильным ведомствам обеспечить готовность образовательных учреждений, в том числе и новых или прошедших капитальный ремонт школ.



В целом подготовку к учебному году можно считать успешной: мероприятия по пожарной безопасности выполняются оперативно, нарушения устраняются. Оборудование в школах проходит модернизацию за счет областного бюджета.

«Есть отдельные замечания, которые надо исправить. Обращаю внимание на необходимость устранить все недостатки, выявленные по линии Роспотребнадзора. На сегодня количество выполненных предписаний, которые выдавались в ходе контрольно-надзорных мероприятий, составляет 88 процентов. Коллеги, надо ускоряться», — распорядился губернатор.

Не во всех территориях к сентябрю успеют завершить ремонт школ по комплексной президентской программе. Поэтому в таких муниципалитетах необходимо организовать подвоз детей в другие образовательные организации. Кроме того, в Кунашаке, Верхнеуральске, Миассе готовятся открыть двери недавно построенные школы. Организация в них учебного процесса — отдельная задача. Кроме того, в ряде муниципалитетов есть проблемы с качественной питьевой водой в образовательных учреждениях.

Алексей Текслер поручил обеспечить горячим питанием всех детей 5—11-х классов. Младшеклассники, напомним, на сегодня обеспечены полностью. Губернатор пообещал оказать помощь родителям из льготных категорий, чтобы горячая еда была у всех школьников без исключения.

Наконец, нельзя забывать о коронавирусе: в России растет число заболевших ковидом, поэтому сентябрь в школах Челябинской области должен начаться с усиления мер эпидемиологической безопасности.