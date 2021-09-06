В домах Металлургического района Челябинска начнут включать горячую воду после ремонта сетей

Без водоснабжения несколько дней оставались 166 многоквартирных домов и 55 соцобъектов

В Металлургическом районе Челябинска завершены ремонтные работы на участке теплотрассы, в ближайшее время многоквартирные дома и социальные учреждения подключат к горячему водоснабжению, сообщил сегодня, 6 сентября, на аппаратном совещании заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Продолжаем подготовку к отопительному сезону, работы у нас проводились в северной зоне Металлургического района по ремонту тепловой сети компанией „Мечел-Энерго“. На сегодняшний день эти работы завершены, производится заполнение теплотрассы, и в ближайшее время планируем подключить к горячему водоснабжению 166 многоквартирных домов и 55 учреждений», — доложил чиновник.

Напомним, ремонтные работы должны были проходить с 2 по 9 сентября, на этот же срок планировали отключить горячую воду. Однако подрядчик отремонтировал теплотрассу раньше срока.