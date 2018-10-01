/ Южноуральцы могут пожаловаться на холодные батареи по «горячей линии»

Старт отопительного сезона идет под строгим контролем.

Официальный старт отопительного сезона назначен на 1 октября. Это поэтапный процесс, который должен завершиться к 10 числу. Губернатор дал поручение не срывать сроки начала отопительного сезона. Почти во всех крупных городах в первый день октября батареи начали теплеть.

По заявлениям у нас подключены 120 детсадов и 6 школ. На сегодняшний день все теплоснабжающие и ресурсоснабжающие объекты жилищного фонда и котельные подготовлены к отопительному сезону. В течение 3−4 дней отопление в городе будет запущено. — сообщили на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

В Челябинской области открыта «горячая линия» по отопительному сезону. Если включение отопления в квартирах и организациях будет проходить с нарушением положенных сроков, жители могут обратиться с жалобой. «Горячая линия» работает в рамках партийного проекта «Единой России» «Старт отопительного сезона». Партийцы будут реагировать на все обращения и взаимодействовать с муниципалитетами, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Партия «Единая Россия» проконтролирует старт отопительного сезона в учреждениях социальной сферы, жилых домах и предприятиях. Мы будем стремиться к тому, чтобы отопительный сезон в Челябинской области прошел в рабочем режиме. — пояснил заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Мотовилов.

Отметим, что звонки по «горячей линии» будут приниматься по телефону 265−90−58 по будням с 9 до 17 часов. Также жители могут отправлять жалобы на электронный адрес op.r74@edinros.ru.