«Городу нужна новая кровь»: глава Озерска Евгений Щербаков досрочно уходит в отставку

Об этом он сообщил в своем телеграм‑канале

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков уходит в отставку по собственному желанию.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий главы города. Мы все знаем, что в округе есть запрос на обновление, и я принял решение начать с себя. А через год у нас выборы в собрание депутатов», — комментирует Евгений Щербаков.

Он рассказал о результатах своей работы за девять лет, проведенных в должности: это увеличение бюджета, работа по благоустройству общественно значимых мест, ремонт социальных объектов, достижения в медицине и ЖКХ.

Особое внимание уделил проектам, которые были реализованы исходя из инициативы органов местного самоуправления, жителей, совместно с правительством Челябинской области, губернатором Алексеем Текслером, госкорпорацией «Росатом», «Маяком» и социальным партнером, почетным гражданином города Андреем Комаровым. В частности, это ледовые арены «Маяк» и «Высота» и благоустройство всего микрорайона около последней.

«Я хотел бы сказать слова благодарности в первую очередь губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру, руководству госкорпорации „Росатом“, „Маяку“, нашим общественникам, Общественной палате, нашему депутатскому корпусу, всем сотрудникам администрации и всем вам, неравнодушным жителям, которые поддерживают нас в развитии города», — подчеркнул Евгений Щербаков.

Он уверен, что с приходом новой команды позитивное развитие города будет продолжаться.