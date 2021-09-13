Городскую электричку Челябинск — Копейск продлят до Шагола

Пассажирам пообещали вагоны повышенной комфортности и безопасности

Челябинские железнодорожники и Правительство области обсудили вопросы развития транспорта в регионе. Помимо прочего, обсуждалась точка интеграции проекта «Электричка большого города». Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского филиала РЖД.

Этот проект — организация пригородных пассажирских перевозок внутри Челябинска и Копейска на поездах повышенной комфортности и безопасности. К стандартному маршруту Челябинск — Копейск добавилось продление до станции Шагол.

«У железной дороги и области много совместных проектов. “Электричка большого города” необходима Челябинску и Копейску, как и всем развивающимся агломерациям. Подобные проекты в Москве и Санкт-Петербурге уже показали свою востребованность», — отметил заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов.

В рамках встречи также обсудили и метротрамвай. Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров упомянул намерения интегрировать метротрамвай и другой городской транспорт в узлы железной дороги.

«Мы будем более детально прорабатывать и наличие остановочных пунктов, и необходимость устройства транспортно-пересадочных узлов, в том числе в Копейске», — подчеркнул Александр Егоров.

Напомним, до 15 ноября 2021 года южноуральцы, расплачиваясь картой «Мир» за поездки в электричках Свердловской пригородной компании, получают кешбэк в размере 10 процентов.