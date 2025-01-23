Городской курорт «Притяжение» посетили Артем Жога и Алексей Текслер

Полпред обещал вернуться в Магнитогорск летом

Сегодня, 23 января 2025 года, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили городской курорт «Притяжение». Осмотр курорта прошел в рамках рабочего визита полпреда в Магнитогорск.

Полпред и губернатор ознакомились с объектами, которые уже работают, и проектами IV очереди курорта.





Одним из ключевых объектов, находящихся в стадии строительства, является крытый центр развлечений площадью более 9 тысяч квадратных метров. В нем разместятся 7 развлекательных площадок для людей всех возрастов. Открытие комплекса запланировано на День металлурга в этом году.

Также реализуется проект большого термального комплекса. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. В комплексе будут работать бассейны, бани и зоны для релаксации. Теплый переход соединит термы с гостиницей «Европа». Комплекс рассчитан на 1400 посетителей единовременно. Запуск термального комплекса также запланирован на этот год.

В кадровом центре Артем Жога сфотографировался с Кубком Гагарина, который в 2024 году завоевал хоккейный клуб «Металлург».

«Теперь я понимаю, почему „Притяжение“ называют городской курорт. В одном месте собраны локации для семейного отдыха — зоны прогулок, развлечений и горнолыжного спорта. В планах строительство и ввод в эксплуатацию еще десятков социальных объектов. Огромная благодарность Виктору Рашникову, который занимается реализацией этого проекта за личные средства», — отметил Артем Жога.

Полпред и губернатор также побывали на площадке детской хоккейной академии, которую Магнитогорский металлургический комбинат реализует совместно с регионом. Жилой блок начал работу в августе 2024 года. Общая площадь спортивного блока составляет 16,5 тысячи квадратных метров. В планах строительство двух ледовых арен на 1200 мест, жилого корпуса на 122 места и парковки на 500 машин. Спортивный блок намечено запустить в конце 2026 года.

«В парке „Притяжение“ будет построен многопрофильный медицинский центр. В основном больничная сеть Магнитогорска была построена в 30—60-х годах, и сегодня она не соответствует никаким стандартам. В одном профильном медицинском центре у нас будет сформирована большая часть направлений здравоохранения Магнитогорска. Этот проект реализуется по поручению и благодаря поддержке президента страны. Это будет подарок Магнитогорску к 100-летию города. Деньги выделены, мы начнем стройку в 2025 году», — сказал Алексей Текслер.

Курорт будет развиваться и дальше. В 2024—2034 годах здесь собираются строить жилой комплекс на 600 тысяч квадратных метров. В планах строительство гостиницы 16 тысяч квадратных метров. Ее будут строить в 2024—2026 годах.

Артем Жога пообещал еще раз приехать в Магнитогорск этим летом. В День металлурга он собирается поздравить всех причастных к металлургии.

«Замечательный город, я первый раз в Магнитогорске. Обязательно приеду сюда летом», — сказал полпред президента в УрФО.

Ранее во время рабочего визита уральский полпред президента познакомился с работой ММК и обсудил с губернатором перспективы развития Челябинской области.