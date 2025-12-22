Городские службы Челябинска перейдут на усиленный режим работы в каникулы

Коммунальщики сформировали специальный график

Городские службы в Челябинске перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Коммунальщики будут работать без перерывов по графику, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Все подразделения должны спланировать работу так, чтобы в праздничные дни горожане не почувствовали перебоев», — сказал глава города Алексей Лошкин.

Диспетчерские службы будут работать в круглосуточном режиме, а контакты экстренных служб дополнительно разместят в чатах домов.

Попутно глава города напомнил о безопасности использования электроприборов, так как в праздники потребление электроэнергии выше — могут быть аварии на сетях.

