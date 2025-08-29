Городская линейка пройдет 31 августа в Арт-сквере Челябинска

Здесь можно будет записаться в секции и кружки

Городская линейка пройдет в ближайшее воскресенье на набережной Миасса в Арт-сквере, сообщили Первому областному информагентству организаторы — некоммерческая организация «Союз родителей Челябинской области».

На празднике дети смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и посидеть на мотоцикле, в пожарной машине. В арт-сквере также пройдет презентация городских кружков и секций, свои площадки на празднике выставят спортшколы и школы искусств, библиотеки. Ребята сразу же смогут записаться здесь на занятия.

Праздник начнется в 12:00 и продлится до четырех часов вечера. Гостям обещают праздничный концерт, спектакль и розыгрыш призов.

Напомним, в школах Челябинска в этом году линейки в День знаний будут проходить в помещении — в актовых и спортивных залах. Так как пространство там ограничено, на линейку пригласят не все классы. На торжественном построении прежде всего ждут первоклассников и будущих выпускников. Для других учителя постараются создать праздничное настроение прямо в классах.