Городская больница Златоуста получила новые автомобили

Ключи от спецмашин «Лада Ларгус» вручили накануне главному врачу медицинского учреждения

С сегодняшнего дня выезд врачей на вызовы златоустовских пациентов будет осуществляться быстрее: накануне главному врачу городской больницы Златоуста Екатерине Паутовой вручили ключи от нескольких специализированных автомобилей «Лада Ларгус». Как сообщают в мэрии округа, машины приобретены компанией «Смарт» и будут использоваться как для оказания неотложной помощи, так и для плановых выездов.

«Замечательно, что в городе есть предприятия, оказывающие посильное содействие нашим медикам, которые оказались на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Спасибо „Смарту“ и ее руководителю Алексею Волкову за предоставленную технику»,— сказал глава города Максим Пекарский.

Также мэр отметил, что с нехваткой автомобилей медики столкнулись еще весной 2020 года. Тогда для обслуживания вызовов администрация предоставляла служебные автомобили.

По словам исполнительного директора компании «Смарт», депутата Законодательного Собрания Челябинской области Олега Садовских, автомобили для больницы было решено закупить еще в октябре 2020 года, но из-за слишком высокого спроса произошла задержка поставки. И вот, наконец, больница получила долгожданный транспорт.

Кроме того, в компании отметили, что будут продолжать оказывать посильную помощь медикам.