Города Челябинской области попали в список благоприятных для проживания

Рассказываем, какие критерии учитывались при составлении рейтинга

12 городов Челябинской области вошли в топ городов, благоприятных для жизни. Минстрой РФ опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2021 год.

В Челябинской области городская среда признана благоприятной для жизни в Кыштыме, Озерске, Южноуральске, Магнитогорске, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Чебаркуле, Сатке, Миассе, Кусе и Челябинске.

«Индекс качества оценивается по 36 индикатором. Городская среда считается благоприятной, когда город набирает более 180 баллов. Впервые за все время действия этой программы Челябинск набрал 183 балла и получил статус города с благоприятной городской средой», — рассказал на аппаратном совещании вице-мер по городскому хозяйству Александр Астахов.

Индекс рассчитывается ежегодно. Как пояснили в пресс-службе Минстроя РФ, на его формирование влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются. Максимально город может набрать 360 баллов. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов. По итогам 2021 года среднее значение индекса составило 184 балла.