Министерство экологии Челябинской области объявило об отборе муниципалитетов для предоставления субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, сообщили в ведомстве. Речь идет о мусорных баках красного цвета для сбора ПЭТ-тары, а также пластиковых емкостей от напитков и бытовой химии.
В прошлом году около тысячи таких емкостей установили в восьми городах Челябинской области. В 2022 году более 700 баков для пластиковой тары закупили для Копейска, Кыштыма и Южноуральска. Кроме того, региональный оператор по обращению с отходами начал оборудовать красными баками контейнерные площадки в пригороде Челябинска.
Средства на предстоящую закупку баков для пластиковых отходов Челябинская область получила по результатам конкурса Минприроды РФ. Регион вошел в число 43 субъектов, которым из федеральной казны направили в общей сложности 500 млн рублей.