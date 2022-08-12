Города Челябинской области получат деньги на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Баки для ПЭТ‑отходов купят на федеральную субсидию

Министерство экологии Челябинской области объявило об отборе муниципалитетов для предоставления субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, сообщили в ведомстве. Речь идет о мусорных баках красного цвета для сбора ПЭТ-тары, а также пластиковых емкостей от напитков и бытовой химии.



В прошлом году около тысячи таких емкостей установили в восьми городах Челябинской области. В 2022 году более 700 баков для пластиковой тары закупили для Копейска, Кыштыма и Южноуральска. Кроме того, региональный оператор по обращению с отходами начал оборудовать красными баками контейнерные площадки в пригороде Челябинска.



Средства на предстоящую закупку баков для пластиковых отходов Челябинская область получила по результатам конкурса Минприроды РФ. Регион вошел в число 43 субъектов, которым из федеральной казны направили в общей сложности 500 млн рублей.

