Города Челябинской области меняют облик и привлекают туристов

Благоустроенные территории побуждают жителей становиться активнее

Скверы, парки и набережные меняют облик российских городов, что хорошо видно на примере Челябинской области. Здесь общественные пространства в небольших городах преображаются, а поток туристов увеличивается.

Успешное благоустройство не только улучшает внешний вид территорий, но и решает серьезные проблемы, такие как отток молодежи и демографический кризис. Об этом рассуждает Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова и член Общественного совета Минстроя России.

Статья эксперта стала первой в новом проекте портала «Муниципалитеты.РФ», где в колонке #МнениеЭксперта обсуждаются актуальные темы, интересующие представителей муниципального сообщества, с участием политологов, экономистов, социологов и урбанистов.

Общественные пространства побуждают людей оставить телевизоры и гаджеты, выйти на улицу, заниматься спортом и просто гулять. В результате улучшаются параметры здоровья и снижается смертность, а комфортная среда способствует созданию семей. К такому выводу приходит Александр Панин.

Автор отмечает, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» жители стали активными участниками обсуждений. Ранее было сложно привлечь людей к обсуждению местных проблем, но теперь они сами предлагают инициативы.

Хорошим примером является город Кыштым. Несколько лет назад горожан спросили, какую территорию необходимо благоустроить в первую очередь, и предложений поступило так много, что теперь там создается туристический маршрут «Прошлое в настоящем и будущем» протяженностью 1,2 километра. Масштабные работы уже идут от городской площади до речки Кыштымки и пешеходной зоны мемориала воинской славы. Рабочие укладывают мраморную брусчатку, сохраняя исторические детали объектов.





«Мы планируем благоустроить берега речки, сделать пешеходную зону, организовать площадки по возрастам. Будет зона для взрослых людей, поскольку набережная подходит к зданию пенсионного фонда, и, конечно, детские площадки. Хотим сделать зоны для наших умельцев, чтобы они могли проводить ярмарки. И мы уже видим, как у нас постепенно растет поток туристов», — говорит о планах Людмила Шеболаева, глава Кыштымского городского округа.

Благоустройство малых городов также привлекает туристов: в прошлом году Кыштым посетило 20 тысяч человек. Преобразования южноуральских городов отмечаются и на федеральном уровне. Проект Кыштыма стал одним из лидеров IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года, и в 2025 году город получит более 90 миллионов рублей для его реализации.

Еще одним проектом, который вышел в лидеры конкурса, стал «Парк Автозаводцев: новая культура отдыха» в Миассе. Городской парк, долгое время находившийся в запустении, наконец получил финансирование на благоустройство. За победу в конкурсе проект получил 103 миллиона рублей из федерального бюджета, а также поддержку регионального бюджета и внебюджетных источников. Реализация планируется на 2025—2028 годы, и уже через четыре года важный для жителей Миасса объект обретет новый облик.

Это самый ожидаемый проект для нашего округа, ведь парк служит географическим центром города и представляет собой единственный полноценный парк с реликтовым лесом в сердце Миасса. У многих горожан остались теплые воспоминания о парке с аттракционами и клубом, где можно было приятно провести время с семьей.

«На семинарах и встречах, на которых решалась судьба парка, у нас всегда были полные залы. Миасцы активно предлагали идеи и решения, которые нашли свое отражение в итоговом проекте. Уверен, процесс реализации проекта вызовет интерес и у представителей бизнеса, и проект получится по-настоящему народным», — добавляет исполняющий обязанности главы Миасского городского округа Олег Буданов.

Кроме того, в число лидеров конкурса вошли проекты еще трех городов области. В Озерске планируется благоустроить городской пруд «Энергия воды», в Верхнеуральске будет реализован проект набережной реки Урал «Первая от истока», а в Карабаше — обустроят общественную территорию горы Гусиха «Медный подъем». Авторы концепции верят, что Гусиха станет новым символом города.