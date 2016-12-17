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Для Челябинска разработают стратегию развития мегаполиса

Для Челябинска разработают стратегию развития мегаполиса
проект , преображение , работа
16.12.2016 13:56:14

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Город должен стать комфортным для жизни и работы.

«Челябинск — это город, в котором хочется жить, который интересно посещать, где удобно вести бизнес». Именно под этим тезисом началась глобальная работа над преображением столицы Южного Урала. Накануне прошла стратегическая сессия с представителями городов, имеющих большой опыт в разработке соответствующих документов: Москвы, Екатеринбурга, Самары.

Разработка стратегии Челябинска перешла в активную стадию. Проект преображения столицы Южного Урала будет базироваться вокруг создания агломерации. Работа будет выстраиваться по ключевым направлениям: градоэкология, городская деятельность, управление развитием города, живые городские пространства и архитектура, городская культура и образование, городское самоуправление.

— Сегодня мы впервые собрались в подобном формате, чтобы дать старт нашей совместной работе по созданию двух взаимосвязанных документов — Стратегии социально-экономического развития Челябинска и Челябинской агломерации. Нам предстоит выработать организационную модель совместной работы. Власть в данном процессе выступает координатором и партнером — сказала исполняющая обязанности Главы города Челябинска Наталья Котова.

Отметим, что над брендингом и маркетингом города начали работать эксперты Британской высшей школы дизайна. Среди их задач — развитие города и городской среды.

Фото: chistoprudov

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