Город в Челябинской области на шесть дней остался без воды

Гидроудар спровоцировал сразу полтора десятка аварий

Жители Еманжелинска жалуются на отсутствие воды. Горожане рассказывают, что шестой день они не могут элементарно помыться или приготовить пищу. Местные власти заявили о многочисленных коммунальных авариях в разных частях города. О сложившейся на данный момент ситуации — в материале Первого областного информагентства.

«Живем на четвертом этаже на Герцена, 1. Пятые сутки нет воды! Ранним утром недолго идет тоненькой струйкой, и все! Администрация отписывается словами, что идут ремонтные работы, но не пятые же сутки! Дома маленький ребенок, которого нельзя элементарно помыть, невозможно постирать. Даже запас воды делать не из чего. Каждый год одно и то же», — сетует Анастасия Коробова.

В соцсетях размещены еще несколько постов от еманжелинцев, проживающих по разным адресам: на улицах Ленина, Мира, Бажова, Гайдара и других. В итоге появилось обращение от имени всех жителей Еманжелинска, где говорится, что они сидят без воды с 20 мая. Правда, в некоторых домах вода все же появляется, но лишь на несколько часов. Напор слабый, поэтому водоснабжение практически не работает на верхних этажах.

В администрации Еманжелинского района корреспонденту ИА «Первое областное» ответили, что причиной такой «засухи» в квартирах горожан стала неисправность, из-за которой возникли многочисленные аварии на сетях водоснабжения. 20 мая в райцентре вышла из строя автоматика на насосной станции. Гидроудар спровоцировал порывы в сетях.

«На 25 мая обнаружено и устранено 15 порывов. Над устранением аварий работали 4 единицы техники и 12 человек аварийной бригады. Устранение порывов шло практически без остановки подачи воды в город, в основном за счет веерного снижения давления в системе. Для жителей верхних этажей отдельных многоквартирных домов, отдаленных улиц, а также для отдельных домов частного сектора был организован подвоз воды», — сообщили в районной администрации.

К 13 часам четверга, 25 мая, давление в системе подняли до норматива, то есть до 2,5 атмосферы. Все порывы были устранены, а сейчас идет напрессовка системы. Местные власти утверждают, что с первых часов аварии 90% жителей все же были обеспечены центральным водоснабжением, а остальным воду стали подвозить.

«На экстренный случай подготовлены две машины для подвоза воды. Также дополнительно из подвалов трех многоквартирных домов выведены шланги с кранами. Идет установка пяти дополнительных насосов в шести многоквартирных домах, где есть проблема с подачей на верхние этажи. Ситуация находится на контроле администраций Еманжелинска и района», — резюмировали в муниципалитете.

С наступлением жаркой погоды в южноуральских территориях то и дело возникают проблемы с водоснабжением. Первыми на отсутствие воды в этом году стали жаловаться жители Усть-Катава, где городские власти постоянно «кивали» на местный водоканал. Чтобы у муниципалитетов не было тяги ссылаться на отсутствие денег для решения коммунальных проблем, областные власти разработали долгосрочную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

За два года регион собирается привести в порядок и построить сети водоснабжения, коллекторы и водоводы, причем в более чем 30 городах и районах Челябинской области. Кстати, в перечне территорий, где выполнят работы на сетях водоснабжения, указан и Еманжелинск. Там собираются капитально отремонтировать участок водопровода на Чайковского и водопроводные сети на улицах Набережной и Пролетарской.