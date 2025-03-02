Город может спать спокойно: как работают добровольные народные дружины

Житель Долгодеревенского рассказал криминальные истории, которые случались на сменах

Сегодня, 2 марта, в России отмечают День создания добровольных народных дружин.

В условиях роста преступности и необходимости повышения уровня безопасности гражданских лиц роль общественных организаций в поддержании правопорядка становится все более актуальной. Одним из таких институтов являются добровольные народные дружины (ДНД), история которых в России насчитывает десятилетия. Однако современные ДНД существенно отличаются от своих предшественников, подвергаясь трансформации под влиянием изменений в законодательстве и общественных настроений.

В Челябинской области действуют 122 добровольные народные дружины, включая 17 казачьих организаций. Точное количество участников подсчитать сложно, так как дружинники выходят на дежурство ежедневно и не учитываются отдельно, а входят в число сил полиции, куда также относятся казаки, волонтеры, ЧОПовцы.

«По статистике, в выходные дни, каждую субботу и воскресенье, стабильно дежурят порядка 450 человек по всей области», — сообщили ИА «Первое областное» в ГУ МВД по региону.

Например, в Сосновском районе Челябинской области функционируют четыре добровольные народные дружины: «Медведь», «Полет», «Сокол» и «Соболь». Общая численность дружинников — 28 человек, распределенных по территориям Долгодеревенского сельского поселения и поселков Полетаево и Кременкуль. В Сосновском районе дружинам платят 200 рублей в час.

Дружины обеспечены необходимым оборудованием, включая компьютеры, принтеры, а также форменной одеждой — это жилеты, нарукавные повязки. ДНД «Медведь» отмечена дипломами за первое место в третьей территориальной группе по итогам работы по охране общественного порядка в 2016 и 2024 годах.

С 5 июля 2023 года в целях повышения эффективности охраны общественного порядка в Сосновском районе созданы пять совместных патрульных групп, состоящих из пяти сотрудников органов внутренних дел и десяти дружинников. Эти группы осуществляют дополнительные патрулирования в населенных пунктах Долгодеревенское, Полетаево и Кременкуль по выходным и праздничным дням, график работы определяется оперативной обстановкой.

Доброволец «Медведя» Дмитрий Журавлев пришел в ДНД как волонтер, имея опыт поисково-спасательных работ. Он занимается поисками пропавших детей, ранее состоял в «Легион Спасе», а сейчас в кинологическом поисковом отряде. В народную дружину вступил с простой и понятной целью помогать — наводить порядок в районе. В обязанности дружинников входит соблюдение порядка в поселках, пресечение правонарушений и помощь полиции.





«Существует специальный чат, где сотрудники ДНД и полиции координируют свою работу. Составлен график выхода на СПГ (совместную патрульную группу). В каждом патруле два дружинника-помощника и один сотрудник полиции. В Долгодеревенском два маршрута патрулирования и один в учхозе. Время патрулирования — 6 часов (примерно с 7 утра)», — рассказал ИА «Первое областное» Дмитрий Журавлев.

Доброволец припомнил несколько случаев, когда помощь дружинников оказалась необходимой.

«Мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения напали на полицейского. Дружинники скрутили нападавших и доставили в отдел, где на них завели административное, а затем и уголовное дело. Женщина даже прокусила руку полицейскому»,— вспоминает Дмитрий.

А еще дружинники помогли полиции задержать молодого человека, у которого было обнаружено запрещенное вещество. Он попытался убежать, но добровольцы догнали его.

Дмитрий рассказал, что среди добровольцев есть даже пожилые женщины, которые эффективно выполняют свои обязанности.

«Мне нравится работать и помогать людям. С удовольствием выхожу на дежурства», — признался дружинник.

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