Город-губка, или Как подружиться с дождями. В Челябинске обсудили мировую практику защиты от залповых осадков

За что «топят» современные ландшафтные дизайнеры

Реки вместо дорог во время даже небольшого дождя — любой челябинец скажет: какая знакомая картина. А все более частое выпадение залповых дождей (изменение климата!) еще больше усугубляет проблему. Власти пока борются с последствиями — выводят технику, откачивают воду. Хотя в мировой практике есть уже примеры, когда крупные города не борются с дождями, а дружат с ними, а их жители после ливней спокойно передвигаются по улицам, не боясь промочить ноги. Правда, тут одной техникой не обойдешься — нужно в корне менять мышление. О трех «Э» современного ландшафтного дизайна, альтернативных подходах к сбору ливневых стоков и перестройке мышления шла речь на круглом столе «Экологический подход к проектированию городских территорий», организованном Южно-Уральским ландшафтным клубом. За дискуссией следил корреспондент ИА «Первое областное».

Амбассадорами нового — экологичного — подхода к проектированию городских территорий выступают ландшафтные дизайнеры. При этом топят они, как бы это ни звучало, не только за экологию и эстетику (они же дизайнеры!), но и за экономику. «Подружиться с природой, а не бороться с ней»; «не выкашивать газоны, а обустраивать городские луга» и даже «пригласить болота в город» — вот их основные постулаты.

«Цель мероприятия — показать новые технологии, подходы в проектировании. Уже есть технологии, которые сокращают затраты не только на создание городских пространств, но и на уход за ними, а деньги — это всегда актуально», — говорит одна из организаторов мероприятия, представитель клуба, ландшафтный дизайнер Лариса Колбина.

ГОРОД-ГУБКА

Об альтернативных подходах к сбору ливневых стоков и необходимости решать дизайнерские задачи комплексно рассказала практикующий ландшафтный дизайнер из Казани Ольга Мясникова. И привела примеры — пока из Китая.





Новая модель строительства или модернизации городов для борьбы с наводнениями и улучшения экологической инфраструктуры — это концепция города-губки. Имитация естественного круговорота воды в пределах целого города за счет устойчивой дренажной системы в масштабе всей его территории. Ключевой постулат здесь — «мы не спорим с природой, а начинаем наблюдать за ней и имитировать природные процессы».

«И первое, о чем надо думать, — о городских поверхностях. Сегодня они в основном запечатанные: асфальт, брусчатка, бетон. Соответственно, когда происходит залповый сброс воды, она просто не может впитаться в землю и лихо скатывается с этой поверхности, и вся она — грязная, с мазутом и прочим „добром“ — стекает в реку, переполняя ее», — говорит Ольга Мясникова.

И сразу иллюстрирует при помощи тарелки и обычной губки.

Спасти — и город, и горожан, и реку — поможет, по ее словам, создание губчатых поверхностей. Например, дождевых садов, или зеленых кровель, или каскадов водоемов, или террас — все эти конструкции помогут управлять водными ресурсами, избегать переполнения водоемов, при этом могут быть вписаны в любой ландшафт.

«Двигаться надо в сторону уменьшения так называемой серой инфраструктуры — бетона, асфальта и перехода на водопроницаемые покрытия. Городу жизненно необходимы места, которые могут принять залповую воду и не сразу сбросить ее в реку, а захватить ее, задержать, распределить, чтобы она у нас медленно просачивалась, и — за счет использования растительного компонента — очистить», — говорит Ольга Мясникова.





Можно сделать террасы, или лакуны, или углубления, чтобы собрать воду. А можно — извилистое русло — меандры. Можно поиграть глубиной или высотой — в Китае или Таиланде, например, делают искусственные острова из раздробленного и переработанного асфальта и бетона и сверху насыпают земли.





«Это все работает на уменьшение тока воды. А если мы еще туда посадим растения плюс пригласим местную флору, то получится не только почистить воду — еще и плюс в карму заработать», — продолжает специалист.

Кстати, биофильтрация в китайских дождевых садах позволяет снизить класс загрязнения с пятого до третьего — именно за счет использования растений, причем на разных уровнях разных: одни осаждают тяжелые металлы, другие — крупную пыль, третьи — мелкую, могут оксигенировать воду, то есть насыщать ее кислородом, разлагать органику.

Конструкции работают и в обратную сторону: в условиях засушливого лета позволяют сохранять запас воды и освежать воздух в городе.

ДОЖДЕВЫЕ САДЫ И СУХИЕ РУЧЬИ

О том, как можно подружиться с дождями, рассказала коллегам ландшафтный дизайнер из Беларуси Мария Пекарская. Впрочем, уже третий год она работает в Челябинской области, реализовала здесь несколько проектов, поэтому уверена: Южный Урал идеально подходит для проектирования ландшафта с использованием водно-зеленой инфраструктуры.

«Водно-зеленая инфраструктура города — ВЗИИ — это система озелененных и водных объектов. Главная ее задача — это управление поверхностным стоком. Цели — предотвращение затопления территории, увеличение термального комфорта, частичная очистка воды, улучшение качества воздуха, увеличение биоразнообразия», — говорит Пекарская.

Сбор воды для вторичного использования (например для полива), дождевой сад, сухой ручей, инфильтрационная канава, фильтрационная полоса, зеленая кровля, сбор воды с водосточных труб, искусственные болота, биоплато, зеленые зоны — способов много, и все их можно обыгрывать с точки зрения дизайна. Основная объединяющая характеристика всех этих систем — принятие воды там, где она выпала.





И это вовсе не так дорого, как кажется на первый взгляд. Затраты на строительство на 20—40% ниже классической «серой инфраструктуры», об этом говорят все ландшафтники.

«Что же такое дождевой сад? Это негативная форма рельефа — относительно чистовой поверхности примыкающего мощения опущенная на 15—20 сантиметров. Глубиной она будет в наших условиях, я думаю, 1,3—1,7 метра в зависимости от того, насколько протяженный дождевой сад. На дно этой канавы укладывается система дренажных труб — и там важно соблюсти уклон для течения воды, которая стекает сюда с крыш, стилобатов и так далее», — говорит Мария Пекарская.

Для предотвращения эрозии почвы, ее размыва идет отсыпка гравием и организация сухого ручья, а в углублениях высажены нативные — присущие данной местности — виды растений, причем их надо подбирать так, чтобы они стойко выдерживали засушливый период, но и были адаптированы к затоплению, чтобы оно не было для них фатальным.

«Я в фильтрующем поле применяю аир, тростник, камыш, рогоз, ирис сибирский. Из деревьев отлично подходят ивы — это настоящие природные насосы. Дренажная канава имеет в разрезе вид обратной трапеции, уклоны проложены геомембраной и уложена в слой гравидренажная труба. Далее идет слой песка и так называемая засыпка — чтобы завоздушить почву, потому что у нас высокий коэффициент увлажнения», — добавляет специалист.

Сухой ручей — дизайнерский прием, имитирует русло пересохшей реки, пересохшего ручья. Его основная задача — сдержать залповый поток воды, замедлить его, частично отфильтровать в почву.





«Есть варианты сухих ручьев, по которым, когда дождь, там льется вода, люди спокойно ходят, но когда сухо, это тоже выглядит достаточно привлекательно. Еще один вариант — фильтрационная полоса, грубо говоря, обочины дорог. Они в природе прекрасно фильтруют, и это можно обыгрывать, подойти творчески — и это будет прекрасно работать и в то же самое время свою функцию хорошую выполнять», — говорит Мария Пекарская.

И постоянно повторяет, как важно использовать проницаемые материалы — гальку, песок, кусочки газона, работать уже новыми методами. И внедрять в сознание людей уважительное отношение к природе:

«Я, например, очень сильно ратую за то, чтобы позвать в города... болота. Да, звучит парадоксально, но на самом деле каскад искусственных болот — это тоже один из способов очистить и воздух, и воду. И зеленая кровля — огромный простор для творчества. А крыш в Челябинске много...»



ГОРОДСКИЕ ЛУГА

Городские газоны — это тоже своего рода губка: они собирают дождевую воду, сохраняют ее для других зеленых насаждений, обеспечивают плодородие почвы и сохранение ее структуры, очищают воздух от мелкодисперсной пыли, увлажняют его и снижают температуру городской среды и уровень шума. Но — требуют постоянного ухода. В последнее время концепция городского газона меняется, но идеи, которые уже цветут пышным цветом за рубежом и в столицах, на уральской земле приживаются с трудом.





Так, в 2021 году на клумбах от памятника Ленину до драмтеатра был реализован проект цветников Василия Волкова под названием «На ромашковом поле в сердце моем...». Цветники в природной стилистике — непривычно скромные, не такие яркие, как обычно, зато работающие круглогодично, у некоторых вызвали недоумение и даже агрессию, говорит автор.

«Использование устойчивых многолетников и злаков — это новая для Урала тенденция, не всем она заходит. Может быть, у нас ассоциация с сорной растительностью, возможно, что это выглядит немножко диковато, непривычно. Но зато они лучше сохраняют влагу в почве, нивелируют температурные колебания — а это важный аспект для комфортной городской среды», — говорит Лариса Колбина.

Основная концепция цветников природного типа — это создание в урбанистической среде регулируемых природных биоценозов.

«Сформировавшийся биоценоз из грамотно подобранных многолетних растений не требует постоянного полива, не так легко пускает в себя сорные травы. Что касается эстетики, растения подобраны так, чтобы композиция имела непрерывное цветение весь сезон. Вблизи мы можем рассматривать отдельные растения, а издалека мы воспринимаем крупные формы посадок», — говорит Василий Волков.

Участники встречи подчеркивают: никто не отменяет традиционных парков. Но настало время думать не только о том, чтобы загнать на территорию бульдозеры, залить берег бетоном, а потом посадить жидкий газон.

«Различают биогеоценоз — естественную экосистему, которая саморегулируется, отличается видовым разнообразием и устойчивостью, и агроценоз — искусственную экосистему, которую характеризуют, как правило, монокультура, плохая саморегуляция, нестабильность и необходимость постоянного ухода, иначе она деградирует: перестанет существовать или будет иметь неприглядный вид. Если посчитать затраты на выращивание, посадку и уход за многолетниками и однолетниками, то разница получается очень существенной, кажется очевидным, какая система выгоднее», — говорит Ольга Мясникова.

Обсудили, кстати, и кошение травы, вокруг которого в Челябинске было сломано немало копий. Последние данные: лучшим барьером для мелкодисперсной пыли, в том числе микропластика, являются некошеные высокие травостои. Коротко стриженные газоны в этом не так эффективны. То же и с задержкой влаги в почве.

«Если стриженые газоны аккумулируют до 40% атмосферных осадков, то некошеные травянистые покрытия — до 70%; в условиях лесостепной зоны нашего региона городские луга легче выдерживают, не так сильно выгорают в условиях летней засухи, защищают почву от эрозии», — говорит Василий Волков.





В финале встречи участники круглого стола подвели итог. Челябинск постепенно — пусть и не так быстро, как хотелось бы, — из города промышленного с большим количеством асфальтированных и замощенных территорий превращается в город, где становится все больше зеленых территорий. И отрадно, что ответственные за озеленение и благоустройство чиновники все чаще привлекают экологов и ландшафтных дизайнеров к разработке проектов общественных пространств. В частности, мнение членов Южно-Уральского ландшафтного клуба учитывалось при обсуждении изменений в ассортимент растений, рекомендованных для посадки в Челябинске (в «зеленом коде» города).

Кроме того, экологи очень рады возрождению Горзеленхоза — организации, которая на себя берет ответственность за посадку городских насаждений и уход за ними.

Кстати, представители Горзеленхоза тоже были на этом круглом столе. Официально комментировать услышанное не стали, но в частном разговоре заметили, что ряд озвученных идей пока для Челябинска выглядит как космос, но некоторые технологии вполне можно взять на вооружение уже сейчас. Так, при обсуждении формирования новых городских общественных пространств специалисты будут рекомендовать устройство под площадками дренажных систем. Так что не исключено, что рано или поздно Челябинск тоже ждет судьба города-губки. Но начинать менять мышление нужно уже сейчас.