Горный марафон «Лыжня за облака» пройдет в нацпарке «Таганай» 24 февраля

Регистрация уже стартовала

24 февраля в национальном парке «Таганай» в Челябинской области пройдет традиционный горный марафон «Лыжня за облака» памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова. Участие в нем могут принять как профессиональные спортсмены, так и любители всех возрастов, сообщили организаторы мероприятия.

Программой предусмотрены три дистанции: марафонская гонка протяженностью 35 километров, короткая гонка протяженностью 10 километров и детская гонка протяженностью 700 метров.

«Для участия в марафоне допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие соответствующую подготовку. Участниками короткой гонки могут быть все желающие, независимо от пола и возраста»,— уточнили организаторы.

Стоимость участия в марафонской гонке составит 1,5 тысячи рублей, а для пенсионеров — 400 рублей. Участие в короткой гонке обойдется в 700 рублей. На детскую гонку ждут юных спортсменов до шести лет, стоимость участия составит 200 рублей.

Церемония открытия соревнований состоится в субботу, 24 февраля, в 10:30 в Центральной усадьбе нацпарка «Таганай».

Горный марафон «Лыжня за облака» проводится с 2005 года.