Горные районы Челябинской области окажутся под ударом снежной стихии 18 октября

Смешанные осадки ожидаются и в других районах

Сегодня, 18 октября, погода в Челябинской области вновь напомнит о том, что зима близко: в ряде районов пройдет дождь со снегом. Температура воздуха местами превысит +5°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается небольшой дождь и +7°C. Ветер северо-западный, умеренный.

В Магнитогорске — без осадков и 6°C тепла.

Миассу достанется пасмурная погода без дождя и снега. Градусники покажут +5°C. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Горные районы окажутся во власти непогоды: синоптики прогнозируют снег с дождем на протяжении всего дня. Температура будет варьироваться от 0 до +4°C. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Бредах и Карталах установится преимущественно облачная погода с прояснениями. Потеплеет до +8°C.

В Еманжелинске смешанные осадки прогнозируют лишь утром. Градусники покажут +7°C.

В Озерске столбики термометров зафиксируются на +6°C. Небольшой дождь ожидается утром и ночью. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от +3 до +8°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Вероятен гололед. Ветер преимущественно западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.