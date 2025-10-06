Горнолыжный сезон на Южном Урале начнется в ноябре

Южноуральцы уже могут готовить лыжи и сноуборды

Ежегодно горнолыжный сезон в Челябинской области стартует в ноябре. ГЛК уже начинают готовиться к приему гостей. Представители горнолыжных курортов региона ИА «Первое областное» рассказали, когда доставать с балкона лыжи и сноуборды.



Чтобы заснежить склоны, ГЛК пользуются снежными пушками, пока естественный снежный покров еще неустойчив.



В ГЛК «Солнечная долина» сообщили в своих соцсетях, что открытие сезона запланировано на ноябрь. На курорте «Егоза» ИА «Первое областное» рассказали, что, скорее всего, трассы будут доступны в конце ноября, когда позволит погода. В кусинской «Евразии» сообщили, что полностью трассы будут открыты к концу ноября. Однако учебный склон, скорее всего, запустят раньше.



Чтобы снег на трассах хорошо лежал, температура воздуха должна стабильно быть ниже −7 градусов.