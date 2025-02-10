Горки в Челябинске опять закрыли

Ледянки и ватрушки пока на паузе

В Челябинске из-за плюсовых температур 10 февраля закрыли горки. Они не будут работать в городке на площади Революции, в парке Гагарина и Саду Победы, сообщает управление культуры города.

Ограничения вводят для безопасности детей и взрослых.

Не выдержал натиска тепла городок около бассейна «Аквамарин» в Пласте. Его 10 февраля полностью демонтируют. Та же участь постигла часть ледяных скульптур в городках «Остров сокровищ» на площади Революции, в Троицке и Копейске.

В Миассе и Тракторозаводском районе Челябинска городки демонтируют из-за разрушений, учиненных людьми.