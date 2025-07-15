Горизонты АГК: южноуральская горнорудная компания отметила 30‑летие

Руду добывают на глубине более 400 метров

Корреспондент ИА «Первое областное» спустилась в рудник почти на полукилометровую глубину. Под землей увидела, как выглядят современные шахтеры, и узнала, почему им сложно представить работу на поверхности. Так, Александринская горнорудная компания в честь своего 30‑летия показала, как и чем живет рудник «Чебачье» в Верхнеуральском районе. В репортаже с горизонта 420 метров — впечатления о целом заводе под землей и ощущения после подъема на поверхность.





Рудники АГК находятся сразу в двух районах Челябинской области — Нагайбакском и Верхнеуральском. В первом — рудник, который обеспечивал компанию сырьем на основном этапе ее развития (сейчас рудник на рекультивации), и обогатительная фабрика, где перерабатывается вся добытая руда. Мы же сегодня спустимся в шахту под названием «Чебачье» в Верхнеуральском районе.

Но перед этим ставим множество подписей в десятках журналов, пытаемся изучить огромную карту с аварийными выходами из шахты и смотрим мастер-класс, как пользоваться набором самоспасения. Переодеваемся в спецовку, под нее — термобелье, две пары носков и резиновые сапоги. На голову — каску с фонариком.





Фото: Егор Ивлев

Заходим в ангар, называем сотруднику номер своего спасательного набора (чтобы в случае чего нас могли отследить).





Фото: Егор Ивлев

Спускаются в шахту на железном открытом лифте по стволу, по стенам которого бегут шахтные воды. Чтобы попасть под землю на глубину — горизонт! — 420 метров, требуется около двух минут. Похолодало — мы на месте.

Температура под землей, кстати, всегда варьируется от 8 до 12 градусов — благодаря специальной системе вентиляции. Калориферы подают теплый воздух зимой, чтобы грунтовые воды в стволе не замерзали. Это важно, потому что обледенение ствола может привести к катастрофе, говорят сотрудники. Вентиляционная система постоянно перегоняет воздух, в том числе чтобы люди, работающие под землей, могли комфортно дышать.





Фото: Егор Ивлев

Нам открывают большие ворота, за ними — переплетение коридоров, в которых моментами вместо пола или грязи стоит вода (поэтому шахтеры ходят в высоких резиновых сапогах). Видим большие машины — погрузчики, чувствуем запах бензина и наконец-то встречаем сотрудника.

В ШАХТЕ НЕ ГОВОРЯТ «ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА»

«Я работаю здесь уже девятый год, с 2017‑го. А вообще под землей уже 25‑й год пошел. Привык. Сейчас уже не могу представить, как люди работают наверху. Стал „подземным жителем“», — говорит суровый и скромный Евгений Кокурин.





Фото: медиахолдинг «Первый областной», ОТВ

Он работает токарем, говорит, что давление на него не действует. Евгений выходит по графику 6/6, отмечает это среди плюсов шахты.

У шахтеров, как у пилотов, есть свои суеверия. Одно из них запрещает говорить о смене «последняя», вопреки требованиям русского языка в шахте правильно — «крайняя».

Шахта — это общее название этого «подземного завода». Люди в «Чебачье» работают на трех горизонтах, расположенных на разной глубине (335, 365 и 420 метров). Это своего рода этажи, перемещаются между которыми по наклонным горным выработкам — съездам или на лифте.





Фото: Егор Ивлев

ДВЕ МАШИНЫ В РОССИИ, И ОБЕ В «ЧЕБАЧЬЕ»

В шахтах уже давно не работают киркой. На смену ручному труду пришли огромные буровые установки, погрузчики и самосвалы. Весит такая техника от 20 тонн. Собирают гигантов тоже под землей, поочередно спуская все детали. Затем машины выходят на работу.





Это — погрузочно-доставочная машина, в России таких две и обе в «Чебачье». На ней производится обкатка горной массы, проходка, зачистка дорог, перевозят самосвалы и доставляют горные машины.

«Она управляется как вручную, так и удаленно — с планшета. Дистанционно мы работаем в открытых камерах, чтобы обезопасить человека. Металл — он и есть металл, а человек есть человек», — рассказывает машинист ПДН Сергей Пушкарев.

Фото: Егор Ивлев

За последние пять лет, по словам сотрудников, автопарк рудника существенно обновился. Помимо двух погрузочно-доставочных машин, пришел новый автогидроподъемник (АГП). Спецтхенику закупают не только для увеличения объемов выработки, но и для комфорта и безопасности шахтеров.

«Спускаясь под землю, мы не волнуемся. Шахтерами не работают те, кто в себе не уверен», — подводит итог Сергей Пушкарев.





ДОЛГОЖИТЕЛИ КОМПАНИИ

По словам сотрудников, к особенностям такой работы привыкаешь — на землю не тянет. Вазир Тариков, к примеру, работает токарем на руднике с 2007‑го, сейчас ему 63 года.

«Попал в профессию случайно — после армии в 1982 году поехал в Уфу, чтобы отучиться на экскаваторщика, увидел объявление о наборе токарей, туда и пошел. Здесь я работаю уже 18 лет, в коллективе отличные отношения, дружим, они ко мне относятся с уважением, как к старшему товарищу», — с улыбкой рассказывает Вазир.





Фото: Егор Ивлев

Говорит, что при трудоустройстве привлекли «плюшки» в виде высокой зарплаты и раннего выхода на пенсию. А теперь планирует работать до тех пор, пока врачи будут допускать.

Перед тем как подняться на поверхность, прощаемся. Нам советуют поглубже вздохнуть на земле, выполняем - и во рту появляется сладкий вкус.

АГК НАГРАДИЛА ВЫДАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКОВ

В АГК работают целые трудовые династии, чей общий стаж работы исчисляется десятилетиями. Всего штат компании насчитывает более 750 человек.





Фото: Виталий Служеникин





Фото: Виталий Служеникин

На празднике в честь 30-летия компании, который прошел в минувшую субботу, сотрудников наградили за многолетний труд, высокие производственные показатели и личный вклад в развитие предприятия. Для жителей районов состоялся большой праздничный концерт, хедлайнером мероприятия стала музыкальная группа Burito.





Фото: Виталий Служеникин





Фото: Виталий Служеникин

АГК также является социальным партнером для районов, благодаря компании, здесь появляются спортивные объекты и общественные пространства, проводятся спортивные мероприятия, в школы закупается необходимый инвентарь.

Александринская горнорудная компания систематически участвует в ремонтах и оснащении школ и детских садов на территории присутствия. Особое внимание уделяется поддержке Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Проводится активная профориентационная работа со школьниками (экскурсии на предприятия, встречи со специалистами).



Фото: Виталий Служеникин





Фото: Виталий Служеникин