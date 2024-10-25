«Горит!»: на свалке в Магнитогорске заработала установка по утилизации биогаза

Работу установки проверили представители Минэкологии

На рекультивируемой свалке в Магнитогорске зажегся факел. Это значит, что запуск установки по утилизации биогаза прошел успешно.

Незадолго до этого на бывшем полигоне установили систему сбора свалочного газа и очистки фильтрата и завершили укладку рекультивационного слоя.

«Утилизация биогаза, образующегося при разложении отходов на биологическом этапе рекультивации, — одна из важных составляющих всего процесса рекультивации в целом. Оборудование должно работать без сбоев, именно поэтому изначально проводятся пусконаладочные работы, во время которых ведется мониторинг всех показателей, корректировка интенсивности технологических процессов»,— отметил и. о. министра экологии Игорь Гилев.

Напомним, магнитогорская свалка работала с 1957 года. За год она выбрасывала в воздух почти 17 тысяч тонн загрязняющих веществ, что можно сравнить с работой промышленного предприятия. Полигон рекультивируют по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

До конца 2024 года рекультивация Магнитогорской свалки будет завершена.