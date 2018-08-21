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/ Ритуальные услуги войдут в перечень новых задач «ГорЭкоЦентра»

Ритуальные услуги войдут в перечень новых задач «ГорЭкоЦентра»

О реструктуризации предприятия рассказал глава Челябинска.
сегодня в 11:31
  |  Общество

Муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр» готовится к реструктуризации. В связи с этим будет пересмотрен список задач, которые берет на себя компания. Например, одной из функций может стать оказание ритуальных услуг.

На сегодняшний день предприятие имеет несколько функций. Предварительно могу сказать, что МУП будет преобразован в казенное учреждение, которое с 1 сентября будет заниматься иными функциями. Например, вывозом умерших людей, не имеющих родственников или без определенного места жительства. — заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Также «ГорЭкоЦентр» продолжит заниматься отловом бродячих животных. Сейчас порядком преобразования МУПа занимается замглавы Челябинска Юрий Параничев. После мониторинга городские власти сформируют задачи для нового предприятия.

Мы осуществляем работу с безнадзорными животными по муниципальному контракту. Сейчас в муниципальном контракте сейчас вывоз погибших животных не прописан. В нем прописано, что мы отлавливаем животных, содержим и так далее. — рассказали сайту «Первый областной» представители МУП «ГорЭкоЦентр».

Напомним, ранее по решению арбитражного суда «ГорЭкоЦентру» было запрещено заниматься вывозом мусора. С соответствующим требованием выступил Рсприроднадзор. Запрет вступит в силу 16 сентября.

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