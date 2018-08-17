/ Челябинский «Горэкоцентр» лишили возможности работать с отходами

Предприятие хочет обжаловать судебное решение.

МУП «Горэкоцентр» больше не может заниматься сбором мусора. Такое решение вынес Арбитражный суд Челябинской области, рассмотрев иск Росприроднадзора. Сообщается, что главной претензией от федеральной службы было использование предприятием челябинской свалки, которая в официальный реестр объектов размещения отходов не включена.

Решения суда на руках еще нет, потому что вчера была оглашена результативная его часть. Чем руководствовался суд, аннулируя лицензию, мы сможем узнать только после получения решения. Основанием для подачи иска было отозванное санитарно-эпидемиологическое заключение и приказ Росприроднадзора о выдаче лицензии. Все было в 2015 году. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь МУП «Горэкоцентр» Ольга Шевелева.

Предприятие намерено аннулировать решение суда, как только получит его. Кроме того, аннулирована лицензия у свалки, куда тоже запрещено вывозить мусор.

Напомним, что с 1 июля вывозом мусора в Челябинске занимается Регоператор ТКО. Отходы увозят на полигон Полетаево.