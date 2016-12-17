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Борис Дубровский сообщил, что гордится южноуральским регионом

Борис Дубровский сообщил, что гордится южноуральским регионом
Челябинская область , Борис Дубровский , Владимир Путин
24.12.2016 15:50:02
Борис Дубровский сообщил, что гордится южноуральским регионом

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Поводом для гордости послужили визиты первых лиц государства.

В уходящем году Челябинская область 2 раза принимала Премьер-министра России Дмитрия Медведева, а в начале декабря рабочий визит нанес Президент Владимир Путин. По мнению главы региона Бориса Дубровского, это подчеркивает значимость и развитость области. Это рождает чувство гордости.

Борис Дубровский проанализировал визиты первых лиц государства на территорию Челябинской области. По мнению губернатора, их посещение связано со статусом региона. Сегодня Челябинская область — промышленно развитая территория, поэтому многие мероприятия логично проводить именно здесь.

 — Когда возникает вопрос, куда поехать и провести форум развития промышленности, выбирают Магнитогорск, и удивления это не вызывает. Проведение Совбеза в Миассе тоже очень естественно. Не думаю, что я открою великую тайну, если скажу, что у нас в области формируется и оружие возмездия и его доставка. Мы имеем эту компетенцию, и проведение этого Совбеза в Челябинской области и Миассе рождает чувство гордости и ответственности, — прокомментировал сайту «Первый областной» Борис Дубровский.

Губернатор добавил, что в этом году Южный Урал был «избалован» визитами Президента Владимира Путина и Премьер-министра Дмитрия Медведева. По мнению главы региона, их посещения формируют явный посыл, который можно расценивать как положительное внимание федерального центра к Челябинской области.

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