Борис Дубровский сообщил, что гордится южноуральским регионом

Поводом для гордости послужили визиты первых лиц государства.
В уходящем году Челябинская область 2 раза принимала
Борис Дубровский проанализировал визиты первых лиц государства на территорию Челябинской области. По мнению губернатора, их посещение связано со статусом региона. Сегодня Челябинская область — промышленно развитая территория, поэтому многие мероприятия логично проводить именно здесь.
— Когда возникает вопрос, куда поехать и провести форум развития промышленности, выбирают Магнитогорск, и удивления это не вызывает. Проведение Совбеза в Миассе тоже очень естественно. Не думаю, что я открою великую тайну, если скажу, что у нас в области формируется и оружие возмездия и его доставка. Мы имеем эту компетенцию, и проведение этого Совбеза в Челябинской области и Миассе рождает чувство гордости и ответственности, — прокомментировал сайту «Первый областной» Борис Дубровский.
Губернатор добавил, что в этом году Южный Урал был «избалован» визитами Президента Владимира Путина и